В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко, правившего страной в 1939-1975 годах. Об этом сообщает El Pais.

Эксгумация началась в 10:30 по местному времени (11:30 мск) в Долине Павших, где был похоронен Франко. Церемония проходила в базилике, туда допустили ограниченный круг лиц, в том числе 22 родственников диктатора и министра юстиции Испании Долорес Дельгадо.

Франко планируют перезахоронить рядом с его женой Кармен Поло на кладбище в Эль Пардо. Останки диктатора доставят туда вертолетом.

Напомним, испанское правительство в августе прошлого года одобрило декрет о переносе и эксгумации останков Франсиско Франко из Долины Павших. После захоронения Франко монумент стал излюбленным местом для представителей крайне правых взглядов, чем были недовольны многие испанцы, объясняет «Би-би-си». Глава испанского правительства Педро Санчес говорил о намерении превратить монументальный комплекс в центр памяти жертв гражданской войны в Испании.

Родственники диктатора выступали против перезахоронения останков Франко и обращались в Верховный суд, чтобы оспорить решение властей о перезахоронении, однако суд признал его законным. Они также подавали иск о перезахоронении Франко в семейной усыпальнице в соборе Альмудена в центре Мадрида, но суд его отклонил, сообщала El Mundo.