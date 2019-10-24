«Би-би-си» объявила об открытии новостного сайта в даркнете для читателей из стран, где доступ к нему заблокирован

«Би-би-си» запустила свой новостной сайт в даркнете для пользователей из стран, власти которых блокируют к нему доступ. Об этом говорится на сайте издания.

Сайт доступен по адресу bbcnewsv2vjtpsuy.onion в браузере Tor. Копия сайта будет международной и включает версии на арабском, фарси, русском и других языках.

Создание такого ресурса издание называет соответствующим миссии Всемирной службы «Би-би-си», направленной на предоставление достоверных новостей по всему миру. Отмечается, что предназначенный только для Великобритании контент, не будет доступен в даркнете из-за прав на трансляцию. Речь идет, к примеру, о BBC iPlayer.

«Би-би-си» указывает, что доступ к сайту заблокирован, в частности, в Иране. Во Вьетнаме его ограничивают периодически из-за критики властей. В сентябре ресурс заблокировали в Египте, обвинив издание в недостоверном освещении протестов в стране. Последний раз об ограничении доступа к сайту «Би-би-си» из Китая стало известно 22 октября. Причины китайские власти не объясняют, но обычно делают это из-за освещения изданием общественно-политической обстановки в стране.