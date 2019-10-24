На депутата Мосгордумы и журналиста напали во время осмотра дома из расследования ФБК

На депутата Мосгордумы Елену Шувалову и журналиста Андрея Новичкова напали в доме на Садовнической улице в Москве. Об этом Шувалова рассказала в фейсбуке.

О жилом комплексе рассказывалось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Там утверждалось, что квартиры в нем принадлежат сотрудникам мэрии, а также некоторым бывшим и действующим чиновникам, хотя ранее их обещали отдать льготникам и очередникам.

Шувалова рассказала, что она вместе с Новичковым и помощником Иваном Гусельниковым пришла в дом накануне, дверь в один из подъездов была открыта. Они осмотрели лестничную клетку и поднялись на третий этаж, а также сфотографировали подъезд на планшет Новичкова.

В этом время из квартиры №47 вышли четверо мужчин, которые стали силой затаскивать в нее Новичкова. «[Он] сопротивлялся, но мужчины упорно вчетвером, накинувшись на него, продолжали насильно затаскивать его в эту квартиру, причем пытаясь его закрыть изнутри. Еще они грозили разбить планшет», — рассказала Шувалова.

Она велела Гусельникову снимать происходящее на телефон, а сама пыталась помешать мужчинам, которые хотели затащить Новичкова в квартиру. После того, как Шувалова вызвала полицию, журналиста отпустили. Двое нападавших скрылись в квартире, двое – убежали вниз по лестнице. Приехавшим через час полицейским дверь в квартиру не открыли, хотя в течение длительного времени стучались в ее дверь, уточнила Шувалова «Новой газете».

Из-за произошедшего депутат Мосгордумы написала сегодня заявление в полицию на имя главы МВД по Москве Олега Баранова.