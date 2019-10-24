Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, мужчина жил в Волгограде, работал в коллекторской компании ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий) и действовал под псевдонимом «Антон 2131».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Напомним, в конце сентября стало известно об утечке записей о 60 миллионах кредитных карт Сбербанка. Как утверждал «Коммерсант», база продавалась на одном из форумов в Интернете.

Сам банк сначала признавал утечку лишь 200 из уральского отделения, впоследствии число увеличилось до 5 тысяч. Кредитная организация провела внутреннее расследование и заявила, что руководитель сектора одного из бизнес-подразделений банка, у которого был доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей, признался в краже информации.

Однако уже 24 октября СМИ обнаружили на черном рынке еще одну порцию персональных данных клиентов Сбербанка. Объявление появилось 13 октября и было удалено спустя 10 дней. Продавец утверждал, что в накопленной с 2015 года базе есть 11,5 тысяч клиентов. В переписке с журналистами он добавлял, что в ней уже около миллиона записей, из которых 80 тысяч — о должниках. Стоимость одной записи составляла 30 рублей.

В самом Сбербанке отказались комментировать «слухи и домыслы».