Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы арестовал до 12 декабря Алексея Валуева по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК), сообщает Интерфакс.

Валуева задержали в октябре, решение о заключении под стражу суд принял 14 октября. Другие подробности неизвестны, так как материалы дела засекречены.

Летом Лефортовский райсуд арестовал подозреваемого в госизмене Юрия Ющенко и позже — Сергея Лыхмуса. Подробностей об их делах также нет.

По данным правозащитного объединения «Команда 29», за последние 20 лет в России по делам о госизмене и шпионаже осудили около 100 человек, а оправдательный приговор вынесли только одному из них. Закон предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы в качестве наказания по этой статье.

В июле прошлого года суд арестовал 75-летнего ученого ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене. Его подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому институту, Кудрявцев свою вину не признает. В сентябре его отпустили под подписку о невыезде.