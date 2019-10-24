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Госдума лишила неприкосновенности депутата от «Единой России» Герасименко. Он сбил мотоциклиста на своей машине

Общество

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Госдума лишила неприкосновенности депутата от партии «Единая Россия» Николая Герасименко для того, чтобы его можно было привлечь к административной ответственности из-за ДТП. Об этом сообщает агентство «Москва».

После этого постановление Госдумы направят на утверждение генпрокурору. 

ДТП с участием Герасименко произошло в июне. Утверждалось, что депутат на своем автомобиле Lexus на Ленинском проспекте сбил мотоциклиста и скрылся с места происшествия. Однако сам Герасименко говорил, что не покидал место аварии, а пострадавшего увезли в больницу для осмотра, он не получил серьезных травм. 

Теги:
неприкосновенность, депутаты, госдума, em

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