Госдума лишила неприкосновенности депутата от «Единой России» Герасименко. Он сбил мотоциклиста на своей машине

Госдума лишила неприкосновенности депутата от партии «Единая Россия» Николая Герасименко для того, чтобы его можно было привлечь к административной ответственности из-за ДТП. Об этом сообщает агентство «Москва».

После этого постановление Госдумы направят на утверждение генпрокурору.

ДТП с участием Герасименко произошло в июне. Утверждалось, что депутат на своем автомобиле Lexus на Ленинском проспекте сбил мотоциклиста и скрылся с места происшествия. Однако сам Герасименко говорил, что не покидал место аварии, а пострадавшего увезли в больницу для осмотра, он не получил серьезных травм.