Магазин «Молодая гвардия» отказался от ноябрьского журнала «Дилетант» из-за Сталина в образе невесты

Столичный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать на своей площадке ноябрьский номер исторического журнала «Дилетант» из-за карикатуры на Иосифа Сталина, который изображен на обложке в образе счастливой невесты в обнимку с Адольфом Гитлером. Об этом в своем твиттере сообщил основатель журнала, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Ребята, не ищите этот номер Дилетанта в магазине «Молодая гвардия». Они нам вернули журнал. Обложка их возмутила. А секретные протоколы не возмущают.... покупайте в других книжных и киосках 👌🏻 pic.twitter.com/9wUpg8ORwr — Алексей Венедиктов (@aavst) October 24, 2019

Ранее интернет-газета Znak рассказала, что представители магазина сочли обложку некорректной. Их смутила фата Сталина и свастика, нарисованная на рукаве Гитлера, которая, по мнению руководства «Молодой Гвардии», может быть расценена как пропаганда нацистской символики.

Главной темой свежего номера журнала «Дилетант» стала история подписания пакта Молотова-Риббентропа. Фоном для обложки послужила карикатура 1939 года под названием «Интересно, сколько продлится их медовый месяц?» Она появилась вскоре после подписания в августе 1939 года договора о ненападении между Германией и Советским Союзом.