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Магазин «Молодая гвардия» отказался от ноябрьского журнала «Дилетант» из-за Сталина в образе невесты

Общество

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Столичный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать на своей площадке ноябрьский номер исторического журнала «Дилетант» из-за карикатуры на Иосифа Сталина, который изображен на обложке в образе счастливой невесты в обнимку с Адольфом Гитлером. Об этом в своем твиттере сообщил основатель журнала, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Ранее интернет-газета Znak рассказала, что представители магазина сочли обложку некорректной. Их смутила фата Сталина и свастика, нарисованная на рукаве Гитлера, которая, по мнению руководства «Молодой Гвардии», может быть расценена как пропаганда нацистской символики.

Главной темой свежего номера журнала «Дилетант» стала история подписания пакта Молотова-Риббентропа. Фоном для обложки послужила карикатура 1939 года под названием «Интересно, сколько продлится их медовый месяц?» Она появилась вскоре после подписания  в августе 1939 года договора о ненападении между Германией и Советским Союзом.

Теги:
запреты, дилетант, гитлер, сталин

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