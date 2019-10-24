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Жительницу Красноярска приговорили к двум годам колонии за создание женской террористической ячейки

Общество

 

Дальневосточный окружной военный суд приговорил к двум годам колонии жительницу Красноярска Л. Абдуллаеву, которую обвиняют в создании женской террористической ячейки. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

По версии следствия, в Красноярске она организовала радикальную религиозную ячейку, ориентированную на идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Обвинение считает, что участницы ячейки пропагандировали и оправдывали терроризм.

Как передает «Тайга. Инфо», дело о публичных призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК) против Абдуллаевой возбудили в августе прошлого года. Дело рассматривали в особом порядке, женщина признала свою вину и сотрудничала со следствием.

Теги:
kb, женщины, игил

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