Суд арестовал замглавы «Комитета за гражданские права» на два месяца по делу о покушении на мошенничество

Бабушкинский суд Москвы арестовал до 22 декабря заместителя главы «Комитета за гражданские права» Андрея Маякова по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщает ТАСС.

Об аресте ходатайствовало следствие. Маяков не признает вину и считает уголовное дело провокацией против «Комитета за гражданские права».

«Меня обвиняют в покушении на мошенничество, то есть я якобы знал, что не могу оказать потерпевшему услуги, обещал их оказать. Но я ему ничего не обещал и не оформлял с ним никаких договоров. Какая же может быть моя вина?» — сказал он.

Маякова задержали накануне, ему уже предъявлено обвинение. Следствие считает, что он хотел получить от человека, приговоренного к длительному сроку лишения свободы, 2,5 млн рублей за проверку законности приговора, и первую часть суммы, 200 тысяч рублей, ему передали 22 октября.

За день до этого в «Комитете за гражданские права» прошли обыски, на месте оказались также съемочные группы телеканалов НТВ и РЕН ТВ. Председатель организации Андрей Бабушкин рассказывал, что силовики пылись оказать давление на Маякова.

Межрегиональная организация «Комитет за гражданские права» работает с 1997 года. Она занимается благотворительностью и правозащитной деятельностью.