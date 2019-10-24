Уволенную за эротические фото 20-летней давности жительницу Магнитогорска вызвали на допрос по делу о порнографии

Экс-тренера магнитогорского детско-юношеского центра «Максимум» Екатерину Конопенко, которую в сентябре этого года уволили из-за интимных фотографий, вызывают на допрос по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографии.

«Ко мне домой пришел майор полиции Ленинского РОВД г. Магнитогорска Пензин К.В. и вручил мне две повестки как свидетелю. В повестках указано, что усматриваются признаки статьи 242 часть 3 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Настойчиво задавал мне вопросы, но я сказала, что все пояснения будут в присутствии адвоката», — сообщила Конопенко на свой странице.

В беседе с корреспондентом «Новой газеты» женщина подчеркнула, что опасается, что на допросе ей присвоят статус подозреваемой.

Она также рассказала, что ранее получала угрозы от магнитогорских чиновников из-за активного участия в защите Центра помощи птицам, который был закрыт в августе 2018 года. «Мне говорили, что моего ребенка отнимут через социальные службы. И действительно, в августе 2019 года в отношении меня началась доследственная проверка по статье «Жестокое обращение с ребенком», — рассказала она.

По словам Конопенко, проверка закончилась отказом в возбуждении дела из-за повышенного внимания СМИ. Экс-тренер считает, что ее преследуют целенаправленно.

Конопенко в сентябре этого года была уволена из спортивного центра «Максимум» за эротические фотографии, опубликованные в соцсети «Вконтакте». По словам женщины, фото были сделаны около 20 лет назад. В сети она их опубликовала в 2009 году.

Александр Шестаков