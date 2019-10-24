Сотрудники региональных штабов Навального рассказали о новых блокировках счетов по «делу ФБК»

У троих координаторов штабов политика Алексея Навального и одной сотрудницы заблокировали банковские счета по делу об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией. Об этом «Медиазоне» рассказала глава ярославского штаба Елена Лекиашвили.

По ее словам, счета заблокировали у главы штаба Навального в Ижевске Резеды Абашевой, координатора в Ставрополе Татьяны Глинберг, главы штаба в Мурманске Виолетты Грудиной и сотрудницы штаба в Твери Натальи Малаховой. На счету последней арестовали 99,9 млн рублей.

Всего блокировки счетов у сотрудников штабов Навального произошли как минимум в десяти городах, пишет «МБХ медиа»: Мурманске, Екатеринбурге, Ставрополе, Ижевске, Тамбове, Уфе, Краснодаре, Барнауле, Челябинске, Архангельске, — там 15 октября прошли обыски. На счету сотрудницы штаба в Екатеринбурге Виктории Райх оказалось -99 млрд рублей (скриншот есть в распоряжении «Новой газеты»). По крайней мере в пяти случаях заблокировали счета координаторов штабов.

Напомним, Минюст объявил ФБК иностранным агентом, объяснив это траншами из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей. Представители ФБК настаивают, что организация никогда не получала иностранного финансирования, а указанные Минюстом деньги пришли на заблокированный счет.

Гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденас не смог объяснить, как и почему перевел деньги на счет ФБК, а владелец компании из Флориды, гражданин России Юрий Маслихов, сказал, что перевел ФБК 50 долларов, потому что его «не устраивает ситуация с коррупцией в России».

Дело против ФБК возбудили в августе. По версии следствия, с 2016 по 2018 год в ФБК поступила «крупная сумма денег» в рублях и в иностранный валюте. По словам соратника Навального Леонида Волкова, это были пожертвования фонду и президентской кампании Навального.