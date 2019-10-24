Пермский штаб Навального рассказал об элитной недвижимости губернатора края в Москве

Пермский штаб Алексея Навального опубликовал расследование о московской недвижимости губернатора края Максима Решетникова. Речь идет о двух квартирах общей стоимостью 270 млн рублей.

По информации активистов штаба политика, в дом на улице Алабяна Решетников въехал сразу после переезда в столицу в 2010 году. Квартира 140 кв. метров и стоимостью 70 млн рублей была сначала передана ему в пользование. Но в 2012 году он получил ее в собственность от управления делами президента РФ по «договору передачи», а в 2014 году – продал ниже рыночной стоимости в 1,5 раза, почти за 50 млн рублей. Это следует из задекларированного дохода Максима Решетникова и его супруги.

В 2014 году Максим Решетников с семьей переехал в новую квартиру площадью 258 кв. метров в ЖК «Novel House deLuxe» около Третьяковской галереи. Всего в этом доме 8 квартир.

Решетников получил квартиру от застройщика ООО «Диаретстрой». Компания принадлежит депутату Государственной думы шестого созыва, единороссу Балашу Балашеву. «Диаретстрой» владел земельным участком в центре столицы по соглашению, взамен Москве должны были достаться три квартиры в новом доме. Одна из них теперь находится в собственности Решетникова, утверждается в расследовании.

В пресс-службе губернатора Пермского края пояснили, что в квартиру в ЖК «Novel House deLuxe» глава региона приобрел «за счет средств от продажи предыдущей своей московской квартиры и за счет ипотечных средств». «Общая сумма отражена в доходах губернатора и его супруги в декларации за 2014 год. Доход Максима Геннадьевича составил порядка 31 млн рублей, а супруги – 25 млн. рублей в 2014 году», — сказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что в 2018 году Решетников приобрел элитную недвижимость и в Перми, в новом ЖК «Виктория». Рыночная стоимость его пермской квартиры — около 20 млн рублей. По словам самого губернатора, эта квартира была также приобретена в ипотеку. При этом доход Максима Решетникова и его супруги с учетом ипотечных средств в 2018 году составил 8 млн рублей и 5,3 млн рублей соответственно.

Александра Семенова