Сотрудника ядерного центра в Сарове приговорили к трем годам колонии за майнинг на работе

Саровский городской суд в Нижегородской области приговорил к трем годам и трем месяцам колонии колонии, а также штрафу в 200 тысяч рублей сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Андрея Рыбкина за майнинг криптовалют на рабочем месте. Об этом сообщает Интерфакс.

Фигурантами дела также являются сотрудники входящего в состав центра Института теоретической и математической физики Андрей Шатохин и Денис Байков. Согласно материалам суда, с мая по сентябрь 2017 года они пользовались свободными компьютерами и служебной сетью для майнинга криптовалюты. «Ферма» работала в основном ночью, прибыль фигуранты дела делили между собой.

Рыбкину инкриминировались неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения компьютерной информации (ст. 274 УК), использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК). Ущерб институту оценили в 1 млн 140 тысяч рублей.

Приговор Шатохину вынесли на прошлой неделе, он получил четыре года условно и штраф в 250 тысяч рублей. Байкова в сентябре оштрафовали на 450 тысяч.