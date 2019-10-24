Мэрия Москвы согласовала националистам заявку на «Правый марш» в Люблине

Департамент региональной безопасности Москвы устно согласовала проведение 4 ноября в Люблине митинг националистов под новым названием «Правый марш». Об этом заявитель координатор движения «Правый блок» Владимир Бурмистров рассказал «Дождю».

Акция запланирована с 12:00 до 15:30 на улице Перерва у памятника Солдату Отечества. Ожидаемая численность — до пяти тысяч человек. По словам Бурмистрова, мэрия вскоре обещала предоставить им письменное согласие.

На ту же площадку совместно претендовали националистические движения «Нация и свобода» и Ассоциация народного сопротивления, однако получили отказ. О планах провести митинг в другом традиционном месте, у метро «Октябрьское поле», сообщали монархисты, однако им также отказали.

«Русский марш» — это ежегодная акция представителей русских националистических организаций и движений, которая проходит в День народного единства 4 ноября в различных городах России. В 2017 году акция проходила на фоне задержаний националистов и сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева. В прошлом году у заявителей марша в Люблине, в том числе и Бурмистрова, проходили обыски по делу об акции с файерами у здания московского ФСБ.