Экс-министр Абызов рассказал о вынужденном отъезде сына из-за угрозы изъятия органами опеки

Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов рассказал, что его сын был вынужден уехать в США из-за угрозы изъятия органами опеки. Его слова на заседании в Басманном суде Москвы, где ему продлили арест до 25 января, приводит RNS.

«Мой средний сын, который жил и обучался в России, в мое отсутствие в СИЗО "Лефортово" мог быть изъят органами опеки, как несовершеннолетний. Он вынужден был уехать в Америку жить, от чего у него просто личная большая трагедия, потому что он не представляет свою жизнь вне России», — рассказал экс-министр.

Он также пожаловался на то, что ему не разрешают звонить из СИЗО и встречаться с родными, а также что из-за ареста всех его средств (по делу заблокировали счета и активы на 27 млрд рублей) не может платить алименты бывшей жене, воспитывающей двух его детей. Всего у Абызова их четверо, трое несовершеннолетние — 2004, 2011 и 2018 годов рождения.

Абызова арестовали в марте по делу о хищении и выводе в офшоры 4 млрд рублей у новосибирских энергетических компаний «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» в 2011-2014 годах. Впоследствии ему предъявили обвинение в том, что он, будучи министром в 2018 году, через доверенных лиц якобы заработал 32 млрд рублей. В сентябре ему также вменили отмывание около 30 млрд рублей.