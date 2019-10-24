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«Единая Россия» решила назначить 13 губернаторов главами региональных отделений

Политика

 

Президиум генерального совета партии «Единая Россия» одобрил назначение 13 глав российских субъектов на посты руководителей региональных отделений. Председатели сменятся еще у семи отделений, сообщает РБК. Сейчас ни одно из них не возглавляется губернатором.

Генсовет партии утвердил кандидатуры глав республик Адыгея Мурата Кумпилова, Башкирия — Радия Хабирова, Кабардино-Балкария — Казбека Кокова, Якутия — Айсена Николаева, а также врио главы Севастополя Михаила Развожаева и губернаторов Приморского и Ставропольского краев Олега Кожемяко и Владимира Владимирова.

Кроме них, отделения партии возглавят кировский губернатор Игорь Васильев, нижегородский — Глеб Никитин, новосибирский — Андрей Травников, самарский — Дмитрий Азаров, брянский — Александр Богомаз и мурманский — Андрей Чибис.

Первой узнавшая о возвращении практики назначать глав регионов руководителями отделений «Единой России» газета «Ведомости» объясняла это необходимостью поднять рейтинг партии к думским выборам 2021 года: у губернаторов зачастую больше поддержки. Об этом же на заседании президиума партии 24 октября говорил и премьер Дмитрий Медведев.

Он призвал членов партии перестать выдвигаться в качестве самовыдвиженцев, поскольку лучшие результаты показали пошедшие от партии губернаторы. «Сторонники партии начинают сомневаться и могут не проголосовать вообще. А те, кто не собирался голосовать за «Единую Россию», все равно за него [самовыдвиженца] не проголосуют», — заявил глава партии.

Теги:
госдума, выборы 2021, губернаторы, единая россия, va

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