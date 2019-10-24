Правозащитники: на новых фигурантов «московского дела» оказывают давление в ИВС

Андрей Баршай. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

На новых фигурантов «московского дела» оказывают давление в изоляторе временного содержания. Об этом «Новой газете» сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

Вечером 24 октября члены ОНК Москвы Борис Клин и Марина Литвинович посетили изолятор временного содержания УВД СВАО Москвы, где находятся фигуранты «московского дела» Андрей Баршай, Владимир Емельянов и Егор Лесных.

В нарушение ст. 33 закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых, каждый из них содержится в камере с людьми, которые ранее уже отбывали срок по уголовным преступлениям. Членам ОНК удалось переговорить с Баршаем, Емельяновым и Лесных. По их словам,

сокамерники постоянно беседуют с ними и призывают фигурантов «московского дела» признать вину в совершении преступления, начать сотрудничать со следствием и отказаться от своих адвокатов.

Соседи по камерам также рассказывают о проблемах и сложностях нахождения в СИЗО, куда вскоре переведут фигурантов «московского дела». Данные действия сокамерников члены ОНК расценивают как оказание психологического давления. Кроме того, во всех этих камерах находятся курящие люди, тогда как Баршай, Емельянов и Лесных являются не курящими.

Андрей Баршай рассказал, что его постоянно переводят из камеры в камеру, при этом каждый раз, в нарушение закона, он оказывается с лицами, ранее отбывавшими наказание. Члены ОНК рекомендовали в срочном порядке перевести Баршая в другую камеру для обеспечения его безопасности, а также рассадить Емельянова и Лесных от людей, ранее отбывавших наказания.

Стоит отметить, что на момент посещения членами ОНК изолятора там было пять свободных камер, а еще в нескольких люди содержатся поодночке, поэтому, по мнению членов ОНК, нет никакой проблемы расселить камеры и соблюсти закон.

Членам ОНК не удалось переговорить Максимом Мартинцовым, который находился на следственных действиях.