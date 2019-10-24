В Ставрополе под домашний арест отправили первого признавшего вину фигуранта дела Арашуковых о хищении газа на Северном Кавказе

Ленинский районный суд Ставрополя накануне отправил под домашний арест до 22 декабря Владимира Козлова, узнал Интерфакс. Источник агентства назвал его «предпринимателем, связанным с [экс-сенатором Рауфом и его отцом Раулем] Арашуковыми по газовым махинациям».

По данным источника ТАСС, в ходе допроса Козлов «признал вину в том, что совместно с другими фигурантами похищал газ», став таким образом первым обвиняемым по делу, пошедшим на сделку со следствием.

Накануне тот же суд арестовал по делу двоюродного брата Рауфа Арашукова Беслана, возглавлявшего отдел закупок филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь». На 25 октября назначен выбор меры пресечения брату супруги Рауля Арашукова Ахмеду Коцбе — замдиректору филиала этой же компании. По словам пресс-службы компании, Коцба и Арашуков больше полугода там не работают.

24 октября также стало известно, что следствие отпустило главного инженера Ставропольского пивоваренного завода Виталия Белозерного под подписку. Он подозревается в том, что «в сговоре похищал газ у "Межрегионгаза", чтобы функционировал пивоваренный завод», уточнил ТАСС его адвокат.

Самого молодого сенатора Рауфа Арашукова задержали во время заседания Совета Федерации 30 января и обвинили в организации убийств замглавы движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля.

Кроме того, ему вместе с отцом Раулем Арашуковым вменили участие в хищении газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. Всего к ответственности были привлечены 11 человек, трое находятся в розыске. Это не первые задержания по делу в Ставрополе: вскоре после задержания Арашуковых арестовали бывшего директора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Николая Романова и исполнительного директора «Минераловодской газовой компании» Гузера Хашукаева.