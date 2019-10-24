Участнику акции 27 июля Малышевскому продлили арест на полгода по делу о выдавленном окне автозака

Тверской суд Москвы в ходе предварительного заседания по делу участника акции 27 июля Эдуарда Малышевского продлил ему арест до 16 апреля, сообщило РАПСИ. Рассмотрение по существу начнется 6 ноября.

Малышевского задержали и арестовали в начале сентября. По версии следствия, находясь в автозаке после задержания, он «выбил ногой стекло автобуса, которое упало на находящегося в непосредственной близости полицейского Дмитрия Астафьева [из 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве], отчего тот испытал боль».

Согласно протоколу осмотра видео, стекло выпало около 14:30, когда митингующие пытались пройти через заграждения на нечетной стороне Тверской улицы. В составленном спустя почти две недели рапорте Астафьев указал, что почувствовал «физическую боль и головокружение», но травм не получил, поскольку был в шлеме, а в область правого плеча стекло его ударило по касательной.

Видео после задержания Эдуарда Малышевского, которого обвиняют в том, что он разбил стекло автозака и поранил Росгвардейца. На видео ни одного искалеченного силовика не видно. Видео: Telegram/Гудков pic.twitter.com/SVoQw9fmky — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 19, 2019

После акции Малышевского арестовали на 13 суток. Оказавшись в СИЗО по «московскому делу», он рассказал адвокату Александру Альдаеву, что начал пинать стекло, когда увидел, как полицейские бьют двух женщин, и решил их защитить. Правозащитный центр «Мемориал» в конце сентября признал его политзаключенным.