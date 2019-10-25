После передозировки наркотиками арестантов «Матросской тишины» завели уголовное дело о халатности

После отравления трех человек в СИЗО «Матросская Тишина» возбудили дело о сбыте наркотиков (п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК) и о халатности (ч. 2 ст. 293 УК). Об этом говорится на сайте прокуратуры Москвы.

«Как показала проверка, отравление произошло вследствие потребления лицами, содержащимися под стражей, наркотических веществ. Таким образом, установлен факт осуществления незаконного оборота наркотических средств на режимной территории следственного изолятора», — отмечается в сообщении.

Кроме того, начальнику УФСИН России по Москве Сергею Морозову внесено представление об устранении нарушений, «а также причин и условий им способствующих», добавили в прокуратуре.

17 октября арестантов московского СИЗО-1 «Матросская тишина» госпитализировали с отравлением психотропными веществами. По словам замглавы ФСИН Валерия Максименко, врачи предполагают, что они принимали метадон.

Точное количество отравившихся неизвестно: прокуратура сообщила о трех пострадавших, Максименко — о пяти, а управление ФСИН — о четырех. Уточнялось, что 18 октября один арестант находился без сознания «в крайне тяжелом состоянии на искусственном поддержании жизни», еще двое — «в тяжелом состоянии, но дышат самостоятельно». «Люди молодые — 80-х-90-х годов рождения. Откуда у них вещество, пока не выяснили», — говорил Максименко.

В апреле в «Матросской тишине» от передозировки метадоном умерли трое арестантов. Следственный комитет задержал ранее судимого 35-летнего мужчину, его обвинили в сбыте наркотических веществ (п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК). По версии следствия, он пропитал наркотиками батон, завернул его в заводскую упаковку и передал в продуктовой посылке. После инцидента также возбудили дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК).