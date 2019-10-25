Агентство основателя «Царьграда» Малофеева выделит 2,5 миллиарда долларов на развитие трех африканских стран
Международное агентство суверенного развития (IASD), которое возглавляет основатель медиахолдинга «Царьград» Константин Малофеев, выделит 2,5 миллиарда долларов для помощи Нигеру, Гвинеи и Демократической Республики Конго. Об этом сообщает РБК.
Деньги пойдут на строительство нефтепровода протяженностью около 1300 км в Нигере, развитие транспортной инфраструктуры и железных дорог в Гвинее и Конго.
Малафеев назвал транспортную инфраструктуру и энергетику сферами, «ключевыми для развития Африки». «У нас идут переговоры с другими странами, о деталях которых, к сожалению, в силу высокого объема задач мы не успели объявить на форуме», — отметил бизнесмен.
Ранее президент Владимир Путин на форуме «Россия – Африка» в Сочи заявил, что Россия списала долги африканских стран на более чем 20 миллиардов долларов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что списание долгов открыло путь для работы российских компаний на континенте.
Саммит и экономический форум «Россия – Африка» проходил в Сочи 23-24 октября. На них приглашены главы всех африканских государств и руководители крупных региональных объединений и организаций. По подсчетам РБК, форум стал одним из самых дорогих форумов за 10 лет — его проведение обошлось госбюджету более чем в 4,5 млрд рублей.