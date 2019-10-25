РБК узнал о планах ФСБ отключать связь с другими государствами для борьбы с телефонным терроризмом

ФСБ может начать блокировать связь со странами для «повышения эффективности борьбы с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма». Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, ФСБ и Минкомсвязи, которым поручили до конца года проработать меры для борьбы с телефонным терроризмом, подготовили изменения в закон «О связи». Согласно законопроекту, операторов обяжут по требованию ФСБ блокировать трафик на срок до 180 дней в направлении страны, с территории которой поступают звонки с ложными сообщениями о терактах. По словам источника РБК, так как проблема телефонного терроризмоа стоит остро, задача была «найти быстрое и эффективное решение».

«Выполняя требование ФСБ, оператор будет обязан заблокировать как голосовую связь, так и передачу данных в направлении определенной страны или другого оператора связи», — рассказал один из участников рабочей группы, пояснив, что блокировать оба трафика по отдельности «довольно проблематично».

Два других участника рабочей группы уточнили, что блокировать в первую очередь будут голосовую связь исмс. «Никто напрямую не говорил об отключении всего канала связи. Разве что оператор будет такой „криворукий“, что не сможет заблокировать „голос“ без блокировки передачи данных», — сказал собеседник издания.

В законопроекте также предлагается ввести в правовое поле сервисы Skype Out, Viber Out, которые, по словам участника встречи, часто используются для телефонного терроризма.

В конце января 2019 года в России прошла волна массовых эвакуаций из-за сообщений о минировании социальных и административных учреждений. Информация об угрозе взрыва нигде не подтвердилась.

Подобная волна эвакуаций проходила осенью 2017 года. Тогда в течении месяца были заминированы 2460 объектов в 170 городах России, а количество эвакуированных превысило 1 млн человек. Сообщения о «минировании» приходили в качестве анонимных телефонных звонков. По мнению ФСБ, в 2017 году только в Москве ущерб составил 150 миллионов рублей.