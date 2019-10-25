РБК: производитель Sukhoi Superjet продаст 40 самолетов норвежскому лоукостеру

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) подписала меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с норвежским лоукостером Norwegian Air Shuttle. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Согласно документу взамен норвежский перевозчик должен получить возможность летать по транссибирскому маршруту и скидки на оплату таких полетов. Как уточняет издание, речь идет о кратчайшем маршруте из Западной Европы в Китай, Японию, Южную Корею, Индию и на Филиппины.

По оценкам экспертов, экономия на рейсе туда-обратно при его использовании составляет около четырех-пяти часов или приблизительно 80 тысяч долларов. РБК объясняет, что Norwegian Air уже несколько лет безуспешно пытается добиться разрешения на полеты по транссибирскому маршруту.

По словам источников, поставку осуществят в двух этапах. На первом российская компания передаст в лизинг десять SSJ-100 для аргентинской «дочки» Norwegian Air, после чего еще 30 самолетов направят головной компании.

Для Norwegian Air это будет очень выгодная сделка, считает главред портала Avia.ru Роман Гусаров. Он отмечает, что за счет пассажиров из Китая перевозчик сможет получать значительный доход. Однако монофтлот Norwegian Air состоит только из самолетов Boeing, и покупка 40 SSJ-100 может привести к частичным отказам от закупок или исключительно аренде российских самолетов, уточняет он.

Ранее «Коммерсанту» стало известно, что с начала года «Гражданские самолеты Сухого» продали только один самолет. Из отчетности компании следует, что за три квартала 2019 года ее выручка упала в 4,5 раза, а чистый убыток вырос в 2,6 раза и составил 1,89 млрд рублей. Как указывает газета, за поставку самолетов производитель получил 2,1 млрд рублей, что соответствует цене одного SSJ-100. При этом с января по сентябрь 2018 года компания получила за поставки самолетов 24,4 млрд рублей, что в 12 раз больше.