«Как менять?»: InLiberty и Change.org проведут фестиваль гражданских активистов, предпринимателей и политиков

В московском пространстве «InLiberty Рассвет» 26 октября пройдет фестиваль, посвященный проблемам механики социальных изменений «Как менять? Социальные изменения и гражданское участие».

В рамках фестиваля будут обсуждаться такие вопросы, как «Что нужно сделать, чтобы добиться перемен?», «Стоит ли подписывать петиции или они ни на что не влияют?», «Надо ли сдавать деньги на благотворительность?» и т д.

Среди участников и лекторов фестиваля — социолог Григорий Юдин, политик Юлия Галямина, руководитель сервиса «Яндекс.Лавка» Илья Красильщик, журналист и литературный критик Анна Наринская, директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин и другие.

На сайте InLiberty открыта регистрация на фестиваль. Вход бесплатный.

Организаторами фестиваля стали образовательный проект InLiberty и платформа для размещения петиций Change.org. «Новая газета» является информационным партнером мероприятия.