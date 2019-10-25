Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра Грозного из-за видео, на котором он жестоко обращается с местными жителями

Полиция Чечни начала проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после публикации видео, на котором он угрожает местным жителям и применяет к ним силу во время пребывания на посту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы уголовного розыска городского управления МВД Саламбека Мутиева.

Телеканал «Грозный» сообщил, что журналисты передали полиции видеоматериалы с общим хронометражем около восьми часов, которые сняла пресс-служба Кадырова. На записях есть кадры, где он использует электрошокер против женщин, применяет силу к местным жителям, угрожает задержанным расправой и ложными обвинениями. Как передает телеканал, Кадыров таким образом пытался узнать необходимую ему информацию или «добиться от мошенников чистосердечного признания».

Пресс-секретарь главы республики Альви Керимов отмечает, что Кадыров «очень много сделал на этом посту», но глава Чечни Рамзан Кадыров отстранил его, когда стало известно, «что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы».

Ислам Кадыров был мэром Грозного с 2012 по 2015 год, после чего возглавил администрацию главы и правительства Чечни. По информации РБК, он — племянник Рамзана Кадырова.