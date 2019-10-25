В Кургане изъяли ноутбук у блогера, в пародии сравнившего губернатора с Гитлером

В Кургане местного блогера Илью Винштейна накануне допросили в Центре противодействия экстремизму из-за сатирического ролика о губернаторе Вадиме Шумкове. После этого у него изъяли ноутбук для досмотра, сообщил он в своем блоге во «ВКонтакте».

Опубликованный 22 октября ролик «Закрытое совещание в кабинете Шумкова» представляет собой фрагмент из фильма «Бункер» о Третьем рейхе, в котором на месте субтитров приводится разговор якобы между губернатором и его подчиненными о выборах и росте энерготарифов. С репликами Адольфа Гитлера соотносились слова Шумкова. К настоящему времени видео собрало более 15 тысяч просмотров. На допросе Винштейн пояснял, что делал его «в сугубо юмористических целях».

Как уточнили в пресс-службе МВД, ЦПЭ проводит проверку по жалобам на эту пародию, по результатам экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении дела. По данным Znak.com, полицейских попросили проверить ролик на пропаганду фашизму. В июле курганский суд по иску промышленника Сергея Муратова заставлял Винштейна удалить из своего блога информацию о том, что тот якобы поставлял по госконтрактам б/у станки под видом новых.