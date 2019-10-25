СМИ: власти подготовили финальный проект реформы накопительной пенсии

Минфин и Центробанк подготовили финальный проект реформы накопительной пенсии, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). В ближайшее время проект разместят для публичного обсуждения, передают РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их информации, пенсионная система станет добровольной, а стимулировать людей на участие в ГПП власти собираются с помощью налоговых льгот. Копить пенсию граждане смогут за счет взносов в любом размере с зарплат в негосударственные пенсионные фонды. При этом будет возможность приостанавливать их уплату неограниченное количество раз, но не более чем на пять лет. Неизрасходованные накопления разрешат наследовать.

Участник ГПП сможет не платить НДФЛ (13%) с доходов, но в размере не более 6% от перечисленных денег. Если он захочет откладывать сумму больше, то возможно будет включить эти деньги в социальный налоговый вычет (сейчас он ограничен 120 тысячами рублей в год). Кроме того, работодатель сможет получить льготы, если решит софинансировать накопительную часть пенсии работника. В таком случае он сможет вычесть эти расходы из базы по налогу на прибыль.

Взносы в обязательную накопительную пенсионную систему были заморожены с 2014 года. С 2016 года власти ищут ей замену. Проект ранее предполагал, что граждан «автоматически подпишут» на отчисления взносов с зарплат для будущей пенсии, но его не поддержал президент Владимир Путин, отмечает РБК.

Число участников новой пенсионной системы вряд ли будет большим, считает замглавы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. По оценкам экспертов, возможность направлять на накопления до 6% от потребления есть у семей с доходом 40-50 тысяч на человека, то есть зарплате примерно 85 тысяч рублей, если в семье один ребенок и оба родителя работают. Как отмечают «Ведомости», в 2017 году таких семей в стране было около 7%.