Министр финансов Беларуси рассказал о планах кредитоваться у Китая вместо России

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что они не обращались к России за кредитом в 600 млн долларов. По его словам, схожую сумму, 3,5 млрд юаней (около 500 млн долларов), они к концу года собираются получить от Китая.

«Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита <..> Необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», — рассказал Ермолович журналистам на брифинге (цитата по БелТА).

Об обращении за кредитом на 600 миллионов для рефинансирования всего белорусского госдолга Ермолович говорил еще в феврале, Россия давала согласие. На прошлой неделе его российский коллега Антон Силуанов заявил, что займа «может и не будет» — он будет зависеть от «дальнейшей интеграции» стран.

Президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в Нур-Султане также объявил о новых договоренностях по поставкам нефти и нефтепродуктов. «Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся», — заявил он. В российской «Транснефти» ответили, что не получали от них запросов.

Само соглашение пока не подписано — оно должно будет пройти согласование внутри правительств. По словам министра энергетики Асета Магауова, речь идет о покупке 3,5 млн тонн нефти в год с запретом на ее реэкспорт. Как уточнял TUT.by, Беларусь планирует нарастить поставки сырья для дозагрузки вторичных процессов и нефтехимических производств до 1,5−2 млн тонн в год.