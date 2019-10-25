В Москве в третий раз за месяц задержали менеджера ФБК Руслана Шаведдинова

обновление 14:18 Шаведдинова отпустили из отедения полиции без составления протокола.

В Москве задержали менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова. Об этом он сообщил в своем твиттере. Его везут в ОВД «Даниловский».

Задержали около офиса. Везут в ОВД Даниловский. — ruslan shaveddinov (@shaveddinov) October 25, 2019

В этом месяце Шаведдинова задерживали дважды. 12 октября его доставили в ОВД «Аэропорт», куда приезжал военный комиссар и сотрудники Центра «Э». Спустя два часа Шаведдинова отпустили. 17 октября его задержали на выходе из метро недалеко от офиса ФБК, доставили в отдел полиции, но позже отпустили без составления протокола.

Напомним, 9 октября Минюст признал ФБК иностранным агентом, объяснив это зарубежными траншами на сумму более 140 тысяч рублей. Представители ФБК утверждают, что организация никогда не получала иностранного финансирования.

В августе против ФБК возбудили дело об отмымании денег. По версии следствия, в организацию поступила «крупная сумма денег» в рублях и в иностранный валюте. По словам соратника Алексея Навального Леонида Волкова, это были пожертвования фонду и президентской кампании политика.