В Грозном задержали предполагаемого участника перестрелки фермеров в Ростовской области

В Грозном задержали 35-летнего жителя Ростовской области, после допроса его передали ростовским полицейским, сообщила пресс-служба чеченского управления МВД. По данным РИА Новости, мужчину подозревают в участии в перестрелке фермеров у хутора Чернозубово.

Конфликт произошел во вторник, 22 октября, в Орловском районе Ростовской области. Пять человек погибли, двоих госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Его устроили две семьи чеченских фермеров Бациевых и Дакишвили, которые несколько лет через суд пытались доказать свои права на выпас скота. «Одна семья скупала все земли в районе, а другая пыталась им помешать <..> решать проблему договорились на стрелке», — описывал суть спора телеграм-канал Baza без указания источника.

Спустя день по делу об убийстве задержали 39-летнего Василия Дакишвили. В федеральном розыске остается еще один его фигурант.