Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5%

Совет директоров Центрального банка с 28 октября снизит ключевую ставку с 7 до 6,5%, говорится на сайте регулятора. Это уже четвертое подряд снижение с июня с 7,75%. Сразу на 50 базисных пунктов она снижается впервые с декабря 2017 года.

Прогноз инфляции по итогам года также был снижен до 3,2–3,7%. О готовящемся снижении ставки на 0,5% на прошлой неделе говорили эксперты Сбербанка. По их оценкам, к концу года в декабре регулятор объявит о повторном снижении — до 6%. В таком случае ключевая ставка обновит минимум после перехода к инфляционному таргетированию в 2014 году.

Ключевая ставка является одним из основных экономических показателей, который определяет, под какой процент коммерческие банки могут брать кредит у Центробанка. Помимо этого, уровень ключевой ставки влияет на размер процента по потребительским кредитам.