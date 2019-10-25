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Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5%

Экономика

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Совет директоров Центрального банка с 28 октября снизит ключевую ставку с 7 до 6,5%, говорится на сайте регулятора. Это уже четвертое подряд снижение с июня с 7,75%. Сразу на 50 базисных пунктов она снижается впервые с декабря 2017 года. 

Прогноз инфляции по итогам года также был снижен до 3,2–3,7%. О готовящемся снижении ставки на 0,5% на прошлой неделе говорили эксперты Сбербанка. По их оценкам, к концу года в декабре регулятор объявит о повторном снижении — до 6%. В таком случае ключевая ставка обновит минимум после перехода к инфляционному таргетированию в 2014 году.

Ключевая ставка является одним из основных экономических показателей, который определяет, под какой процент коммерческие банки могут брать кредит у Центробанка. Помимо этого, уровень ключевой ставки влияет на размер процента по потребительским кредитам.

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Теги:
ключевая ставка, центробанк, va

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