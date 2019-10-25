Суд в Гааге принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид местного населения угледобывающими компаниями

Международный уголовный суд в Гааге принял жалобу жителей Киселевска Кемеровской области на геноцид местного населения угледобывающими компаниями. Об этом сообщает издание «Абажур».

Обращение в Гаагский суд кузбассовцы направили в конце августа. По их словам, в Киселевске работают угольные предприятия, которые ведут добычу открытым способом, отчего у местных жителей возникают онкозаболевания и проблемы с органами дыхания. В заявлении также указано, что часто вредные выбросы многократно превышают допустимые значения.

Как передают «Новости Киселевска», местные власти отказываются переселять жителей Киселевска с опасных территорий, так как они не попадают в санитарно-защитные зоны предприятий. Кроме того, постоянные взрывы разрушают здания, а продавать дома за «нормальную цену» невозможно, так как «никто не желает жить рядом с разрезами и предприятиями по переработке угля».

В июне жители Киселевска в Кемеровской области записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им политическое убежище. Они жаловались на угольную пыль, плохую экологию и выхлопы карьерного транспорта. Зимой в Киселевске выпал черный снег.