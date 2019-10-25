Россия перебросила из Чечни 300 военных полицейских для обеспечения безопасности на сирийско-турецкой границе

Около 300 российских военных полицейских из Чечни прибыли в Сирию для выполнения спецзадач в 30-километровой зоне на границе с Турцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны.

По информации агентства, военные в ближайшее время начнут патрулировать близлежащие районы, обеспечивать порядок и безопасность местных жителей. В их задачи также входит содействие выводу курдских Отрядов самообороны на 30 км от границы. Кроме того, Россия направила в Сирию более 20 бронемашин «Тигр» и «Тайфун-У».

Российские военные начали прибывать в Сирию после того, как президент России Владимир Путин и президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган 22 октября договорились о введении российской военной полиции и сирийских военных частей в буферную зону, примыкающую к зоне турецкой операции «Источник мира» в Сирии. Первая группа военных полицейских из России прилетела в страну еще 23 октября и уже патрулирует территорию.

Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против Рабочей партии Курдистана, курдских Отрядов самообороны и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» 9 октября 2019 года. Страны Евросоюза осудили действия Турции, а США объявили о введении санкций. После переговоров Путина и Эрдогана Турция заявила о приостановке операции в Сирии. В ответ на это Трамп снял с Анкары санкции.