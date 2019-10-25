Историк Светлана Айвазова попросила исключить ее из СПЧ по состоянию здоровья

Историк и социолог Светлана Айвазова попросила руководство президентского Совета по правам человека исключить ее. В письме новому председателю совета Валерию Фадееву, выдержки из которого приводит «Коммерсант», она объяснила это проблемами со здоровьем.

«В связи с ротацией состава СПЧ прошу исключить меня из числа его членов по состоянию здоровья», — написала 75-летняя Светлана Айвазова в электронном письме из рассылки совета. «Я глубоко больна, уже болею два года, вопрос о том, что я выхожу, стоял давно», — уточнила она в разговоре с газетой.

В настоящий момент она работает ассоциированным сотрудником Института социологии РАН. Она входит в редсовет научного журнала «Женщина и общество» и является автором монографий о гендерном неравенстве в России. В Совете по правам человека она в том числе занималась разработкой законодательства о профилактике домашнего насилия.

Ранее о выходе из СПЧ объявила судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. Решение она объяснила несогласием с увольнением председателя Совета Михаила Федотова и исключением известных правозащитников и ученых — главу «Агоры» Павла Чикова, политолога Екатерину Шульман и профессора ВШЭ Илью Шаблинского.