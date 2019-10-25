В Коми пенсионера приговорили к условному сроку за «экстремистские» посты о евреях во «ВКонтакте»

Эжвинский районный суд Сыктывкара приговорил 74-летнего Владимира Баева к десяти месяцам лишения свободы условно из-за постов о евреях во «ВКонтакте». Об этом сообщает «7x7».

По версии следствия, в 2017 году Баев публиковал на своей странице в соцсети тексты и видео «с призывами к осуществлению экстремистской деятельности в отношении евреев». По словам его жены, Баев только делал репосты. Против пенсионера завели дела возбуждении ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК) и призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), при обысках у него и его родственников изъяли телефоны и компьютерную технику.

В прошлом году у Баева заблокировали банковские счета, так как его включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. С мая 2019 года он находился под домашним арестом.

Обвинение просило оправдать Баева по статье о призывах к экстремизму и назначить ему два года условно в связи с состоянием здоровья — он инвалид второй группы. Пенсионер свою вину признает и намерен обжаловать решение.