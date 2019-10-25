В Великобритании задержали двух подозреваемых по делу о 39 мертвых мигрантах в грузовике

В Великобритании задержали 38-летнних мужчину и женщину в ходе расследования дела о трупах граждан Китая, найденных в грузовике в восточном графстве Эссекс. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Их подозревают в причастности к контрабанде людей и непредумышленном убийстве. Подробности об их личностях не приводятся, полиция попросила журналистов «не спекулировать» на эту тему. Водитель грузовика 25-летний Мо Робинсон остается под арестом.

Тела 39 человек полиция обнаружила накануне в трейлере-рефрижераторе в английском графстве Эссекс. Среди погибших был один подросток. Как установили власти, грузовик прибыл из Бельгии.