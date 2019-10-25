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В Забайкалье срочник открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек погибли, двое ранены

Общество

 

В Забайкальском крае к юго-западу от Читы военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, сообщили Интерфакс, Zab.ru и «Чита.ру». Погибли восемь человек, среди них есть солдаты-срочники, уточнили в Минобороны. Еще двое госпитализированы с ранениями.

Инцидент произошел на ремонтно-технической базе в закрытом поселке городского типа Горный Улетовского района при смене караула. Срочник стрелял из табельного огнестрельного оружия, его задержали. Военные объяснили его поступок нервным срывом на фоне «личных обстоятельств» — со службой это не связано.

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