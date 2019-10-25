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Более 250 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

В деле фигуранта «московского дела» Раджабова появились трое новых потерпевших сотрудников полиции

Общество

 

Фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову предъявили постановление о привлечении в качестве потерпевших еще троих человек, передает «Правозащита Открытки».

Теперь Раджабова обвиняют в угрозе применения насилия (ч. 1 ст. 318 УК) к четырем полицейским из-за брошенной бутылки на митинге 27 июля. В постановлении говорится, что силовики восприняли это действие «как реальную угрозу применения к ним насилия», так как при падении на тротуар бутылка «создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений».

Как отмечает «Правозащита Открытки», в предыдущем постановлении звук брошенной бутылки как угрозу воспринял только один полицейский, а трое других были в статусе свидетелей и утверждали, что бутылку не видели. Ранее Институт криминалистики ФСБ провел экспертизу и пришел к выводу, что бутылка не соприкоснулась с полицейским.

Раджабову также вменяли участие в «массовых беспорядках» (ст. 212 УК), но в окончательной редакции обвинения этой статьи не оказалось. С августа он находится под арестом. 

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Теги:
kb, «московское дело», 318 ук, дело 212, раджабов

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