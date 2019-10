Краснодарский суд обязал издания Times, Telegraph и Nation удалить статьи о Дерипаске десятилетней давности

Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил требования российского олигарха Олега Дерипаски к англоязычным изданиям The Times, The Nation и The Telegraph по делу о защите деловой репутации, говорится в карточке дела на сайте суда.

Суд признал публикации недостоверными и обязал издания удалить их со своих страниц в интернете, а также опубликовать опровержения. Моральная компенсация заявлена не была.

13 сентября 2019 года представители бизнесмена подали в суд по месту жительства истца на ряд изданий из-за материалов десятилетней давности, которые якобы были подготовлены на основе непроверенных данных и содержат необоснованные обвинения и слухи под видом фактов.

Представители Дерипаски утверждали, что из-за этих статей Минфин США ввел санкции против олигарха, после чего он потерял значительную часть своего своего состояния. В январе США сняли санкции с компаний Дерипаски En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», однако персональные ограничения американского Минфина все еще продолжают действовать. Сейчас олигарх пытается добиться их отмены в судебной порядке.

«Возмутительно, что эти материалы, содержащие откровенную ложь со ссылкой на анонимные источники, были использованы Минфином США для оправдания санкций против Олега Дерипаски. Сегодняшняя победа в суде — важный шаг в иске против OFAC», — прокоментировал решение суда официальный представитель бизнесмена.

Читайте также Операция «Реабилитация». Как британские лорды спасали Дерипаску от американских санкций

В 2017 году Дерипаска уже судился с иностранными СМИ: он подал иск о клевете к американскому информационному агентству Associated Press из-за публикации о связях олигарха с главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Его требования были отклонены судом Вашингтона.