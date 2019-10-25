Приглашенные Роскомнадзором эксперты нашли сатанизм в творчестве Егора Крида

Роскомнадзор опубликовал экспертизу творчества Егора Крида, в которой говорится об «антироссийской» идеологической ориентации певца и негативном влиянии его песен на подростков. На заключение обратил внимание музыкальный критик Олег Кармунин.

Эксперты комиссии при межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации» проанализировали тексты песен Егора Крида, видеоклипы, записи с концертом и рекламу с его участием. В заключении указано, что песни исполнителя причиняют вред здоровью и развитию детей, вводят в транс и искажают картину мира о нормах поведения в обществе.

«Егор Крид – яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи.

Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян», — сказано в документе.

По мнению экспертов, татуировки Егора Крида говорят о его принадлежности к движению New Age, а потому можно сделать вывод о «его идеологической ориентации как антироссийской». Псевдоним певца, как считают эксперты, может ассоциироваться у молодежи с компьютерной игрой Assassin’s Creed — кредо убийцы, а также древнерусским словом кривда, «синонимом лжи, антонимом правды и истины». Кроме того, «медиасреда выступлений» Крида провоцирует «проституированное поведение детей и подростков».

В шапке документа указан город Тюмень. Ранее «Тюменский родительский комитет» выступал против проведения в городе концерта Крида, запланированного на 19 ноября, и заявлял, что специалисты Роскомнадзора уже проверяют творчество.

PR-директор Егора Крида отказалась от комментариев «Новой газете».