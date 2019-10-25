Аспиранту МГУ Азату Мифтахову предъявили окончательное обвинение в нападении на офис «Единой России»

Следственное управление МВД по Северному округу Москвы предъявили аспиранту МГУ им. М.В. Ломоносова Азату Мифтахову обвинение в нападении на отделение «Единой России» в Ховрино в окончательной редакции. Об этом адвокат Светлана Сидоркина рассказала «Настоящему времени»

Согласно документу, Мифтахов 30 января прошлого года как участник «незарегистрированного леворадикального анархического движения "Народная самооборона"» разбил окно в офисе партии на Онежской улице, куда потом бросили дымовую шашку. «Народная самооборона» тогда публиковала видео акции, отрицая причастность к ней.

«Из мотивировочной части обвинения исключена дымовая шашка <..> Азату вменяется разбитое стекло», — уточнила адвокат. Обвиняемыми по делу проходят еще четверо активисто — зоозащитница Елена Горбань, а также анархисты Андрей Ейкин, Алексей Кобаидзе и Станислав Речкалов. Последние двое находятся в розыске — защитники сообщали, что они покинули страну.

Мифтахов находится под арестом по делу о поджоге офиса «Единой России» с февраля. При этом его задержали, вменив изготовление самодельной бомбы, найденной в Балашихе, но вскоре подозрения сняли. Сам Мифтахов называл дело сфабрикованным и рассказывал о пытках в отделении. В его поддержку выступали многие известные ученые, в частности американский лингвист Ноам Хомский.