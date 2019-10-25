Марию Бутину освободили из тюрьмы во Флориде и готовят к депортации в Россию

Федеральное бюро тюрем освободило из тюрьмы штата Флорида россиянку Марию Бутину, осужденную за нелегальную лоббистскую деятельность, и передало ее Службе иммиграции для подготовки к репатриации. Об этом в твиттере сообщил телеканал NBC.

Учившуюся в США 30-летнюю уроженку Барнаула Марию Бутину задержали в июле прошлого года, а в апреле приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Суд признал, что она работала иностранным агентом, не зарегистрировавшись в Минюсте. После того как она согласилась сотрудничать с прокуратурой, ей засчитали время под стражей и сократили срок на 15% за примерное поведение.

В частности, ее обвиняли в том, что она по заданию своего руководителя, бывшего сенатора и зампредседателя Центробанка Александра Торшина, перед президентскими выборами 2016 года пыталась наладить контакты с организациями республиканцев, включая Национальную стрелковую ассоциацию.