Следственный комитет назвал имя застрелившего сослуживцев срочника из Забайкалья

Следственный комитет по Дровянинскому гарнизону Забайкалья возбудил в отношении 20-летнего срочника Рамиля Шамсутдинова дело об убийстве шестерых сослуживцев и двух офицеров. Об этом сообщила пресс-служба центрального аппарата ведомства.

По версии следствия, при смене караула в 18:15 он открыл огонь в части 54160 в закрытом поселке Горный. Помимо восьми погибших, двое военных были доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.

Baza и LifeShot утверждали, что он намеренно стрелял сослуживцам в голову, а на допросе заявил, что не жалеет о случившемся. По данным Mash, после нападения он сбежал из части с автоматом, его схватили и обезоружили военные до прибытия полиции. После его доставили на допрос, следствие планирует назначить ему психиатрическую экспертизу.

Согласно его странице в соцсетях, он приехал в часть в июле из Тюменской области. Его отец Салим рассказал Mash, что не знает о мотивах сына: «Служил нормально, не жаловался. Не рассказывал подробности <..> Говорили 3-4 дня назад, созванивались, все было хорошо». Минобороны объясняло его поступок нервным срывом на фоне «личных обстоятельств», не связанных со службой. Mash связал это с дедовщиной в части: якобы над срочником неоднократно издевались.