Суд арестовал подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

Суд в Волгограде арестовал на два месяца местного жителя, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка и других банков, сообщает ТАСС.

По данным следствия, сотрудник коллекторского агентства «Национальная служба взысканий» Антон Бутурлакин 17 октября продал в интернете личные данные клиентов банков и заработал на этом 40 тысяч рублей.

Сам Бутурлакин объяснил, что в информации, которая была опубликована третьими лицами, не было номеров карт, а «был счет и только суммы долгов, которые люди не оплачивали на протяжении 5-10 лет, и с данной информацией ничего нельзя было сделать». По его словам, он продал эти данные человеку, «который занимается банкротством, и планировал помочь этим людям».

Мужчина признал свою вину, написал явку с повинной и извинился перед потерпевшими. Между тем представитель следствия заявил в суде, что подозреваемый пытался сбежать.

Напомним, в конце сентября стало известно об утечке записей о 60 миллионах кредитных карт Сбербанка. Как утверждал «Коммерсант», база продавалась на одном из форумов в Интернете. 24 октября СМИ обнаружили на черном рынке еще одну порцию персональных данных клиентов Сбербанка.

Сам банк сначала признавал утечку лишь 200 из уральского отделения, но позже рассказал о краже данных 5 тысяч клиентов. Кредитная организация провела внутреннее расследование и заявила, что руководитель сектора одного из бизнес-подразделений банка, у которого был доступ к базам, признался в краже информации.

24 октября МВД сообщило о задержании подозреваемого в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну. Ом оказался сотрудник коллекторской компании Бутурлакин, действовавший под псевдонимом «Антон 2131».