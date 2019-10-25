В Калининграде уволили двух полицейских из отделения, где футболист обварился кипятком из батареи

В Калининграде из отделения полиции №2 по Московскому району уволили двоих полицейских, во время службы которых горячей водой из батареи обварился задержанный бывший футболист Иван Вшивков. Об этом пресс-служба областного управления МВД сообщила РИА Новости.

Внутренняя проверка показала, что они в ночь на 20 октября «не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием» Вшивкова, который сломал трубу радиатора отопления. Еще семерых, «в том числе руководителей», предупредили о «неполном соответствии» занимаемым должностям.

Согласно пресс-релизу МВД, сотрудники областного управления прочитали полицейским лекции о «требованиях к проведению административных расследований» и работе с заявлениями граждан.

36-летнего Ивана Вшивкова вечером доставили в отделение для составления протокола о нахождении в пьяном виде. Из-за агрессивного поведения полицейские решили оставить его на ночь в помещении для административно-задержанных, где он, по версии следствия, вел себя неадекватно, разбил видеокамеру пластиковой бутылкой и сорвал батарею. С 70% ожогов тела его доставили в больницу, где он скончался.