Обвиненный в мошенничестве замглавы «Комитета за гражданские права» объявил голодовку в СИЗО

Заместитель главы правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Маяков после ареста по делу о покушении на мошенничество объявил голодовку. Об этом член московской наблюдательной комиссии Александр Хуруджи рассказал Интерфаксу.

Маяков начал голодовку накануне, 24 октября, в знак протеста против решения суда и хода следствия — к условиям в СИЗО у него претензий нет, уточнил Хуруджи. Маяков рассказал, что чувствует себя «не очень хорошо» из-за сердечных заболеваний и компрессии позвоночника. Сотрудники изолятора обещали передать ему второй матрас и чайник.

На насилие при задержании вечером 22 октября Маяков также не жаловался. В «Комитете» рассказывали, что в тот день неизвестный мужчина, которому они ранее помогали, договорился с ним о передаче пожертвования организации, а когда тот пришел к ним с пакетом, то правозащитник настоял на составлении договора.

В тот момент в их офис ворвались сотрудники полиции, СК и ФСБ вместе с журналистами телеканалов НТВ и РЕН ТВ, а Маякова задержали и обвинили в том, что он за 2,5 миллиона рублей якобы предложил осужденному помочь с пересмотром приговора.