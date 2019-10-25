Активисты, политики и родственники фигурантов «московского дела» вышли на пикеты в поддержку политзаключенных

Одиночные пикеты в поддержку политзаключенных проходят у 50 станций московского метрополитена, а также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

«Метропикеты» — это замечательная акция, цель которой — рассказать жителям спальных районов о «московском деле» и других политических делах.



Узнать подробности и записаться на пикет можно по этой ссылке: https://t.co/91sRfL7RHo.



А вот станции, на которых принты пройдут сегодня: pic.twitter.com/oB1zK20ABW — Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) October 25, 2019

Организаторы акции отмечают, что в России почти не осталось способов рассказать о полицейском и судебном беспределе: «Одиночный пикет — единственная форма выражения протеста в современной России, не требующая согласования».

вторую пятницу подряд в Москве проходят #метропикеты в поддержку политических заключённых pic.twitter.com/nZT5z4JbtT — саша (@sashalu_) October 25, 2019

Среди участников акции журналисты Илья Азар и Татьяна Фельгенгауэр, публицист Юрий Сапрыкин, писатель Алиса Ганиева, актер Сергей Фролов, актрисы Юлия Ауг и Яна Троянова, депутаты Мосгордумы Максим Круглов, Михаил Тимонов, Сергей Митрохин и Дарья Беседина, бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло и независимые муниципальные депутаты Москвы.

Метропикеты у Тимирязевской! Свободу политзаключённым! pic.twitter.com/8D90MQlH89 — Nikolay Kasyan (@nik_kassian) October 25, 2019

На прошлой неделе Ассоциация независимых муниципальных депутатов Москвы (АНД) объявила о проведении регулярных пикетов в поддержку фигурантов «московского дела» и других политических заключенных. 18 октября акция прошла у 17 наиболее загруженных станций московского метро за пределами кольцевой линии.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович рассказала «Новой газете», что на новых фигурантов «московского дела» оказывают давление в изоляторе временного содержания. Речь идет об арестованных 16 октября Андрее Баршае, Егоре Лесных и Владимире Емельянове, которых обвиняют в нападении на силовиков на митинге 27 июля (ст. 318 УК).

Членам ОНК не удалось переговорить Максимом Мартинцовым, который находился на следственных действиях. Еще один новый фигурант «московского дела» Александр Мыльников находится под домашним арестом.

Ранее московские суды отправили под арест Самариддина Раджабова, Никиту Чирцова и Эдуарда Малышевского по обвинению в применении насилия к представителю власти. Студента НИУ ВШЭ Егора Жукова отправили под домашний арест по подозрению в призывах к экстремизму, а Сергея Фомина — по статье о «массовых беспорядках». Павлу Устинову после апелляции вместо 3,5 лет колонии назначили год условно.

Реальные сроки за применение насилия к представителю власти получили Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев и Данил Беглец. Активиста Константина Котова приговорили к четырем годам колонии по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение правил проведения митингов), а блогера Владислава Синицу — к пяти за твит с угрозами детям силовиков (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Нескольких фигурантов дела отпустили из-под ареста, сняв с них обвинения.