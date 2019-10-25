В Москве задержали троих стоявших с пикетом экоактивистов движения Fridays For Future

В Москве на площади у Суворовских ворот задержали троих участников движения Fridays For Future во время климатического пикета. Об этом в пресс-службе «Гринпис».

Фото: пресс-служба «Гринпис»

Активистов Аршака Макичяна, Константина Фокина и Любовь Самылову задержали спустя 15 минут после начала пикета и отвезли в ОВД по Мещанскому району. На них составили протоколы о нарушении правил акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Активисты пытались согласовать акцию и провести массовый пикет против глобального потепления на Суворовской площади, однако в префектуре Центрального административного округа Москвы ответили отказом, не предложив альтернативного места для мероприятия.

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Fridays for Future — международное экологическое движение, которое направлено на «борьбу с надвигающейся климатической катастрофой». Движение появилось благодаря шведской школьнице Гретте Тунберг, которая вместо уроков стала выходить к зданию парламента в Стокгольме с требованием принять экстренные меры против изменения климата. К ней стали присоединяться ее одноклассники, затем это движение охватило Швецию, а после — практически всю Европу. Подобные акции стали проходить в Америке и некоторых странах Северной Африки.