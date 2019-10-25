На архангельского журналиста составили протокол об осквернении религиозных предметов из-за публикации клипа во «ВКонтакте»
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
На журналиста архангельского портала 29.ru Ярослава Вареника составили административный протокол за «умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания» (по статье 5.26 КоАП).
Журналисту грозит штраф до 50 тысяч рублей за сохраненный 3 года назад во «Вконтакте» клип польской блэк-метал группы Batushka, в котором используется изображение патриарха Кирилла. Группа, чей концерт в Москве в 2016 году сорвали православные активисты, исполняет тяжелый металл на старославянском языке.
Накануне Вареник узнал о блокировке своего счета по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального. «Арестовали вчера около 13 часов. На счету у меня было 44,5 тысячи, а сумма ареста — 75,5 млн рублей», — сообщил он «Новой газете».
Несколько дней назад в квартире журналиста прошел обыск, также «по делу ФБК». При этом сам репортер ни в каких политических партиях и движениях не состоит.
Вареник намерен обжаловать действия правоохранительных органов и банка: «По поводу обыска написал в региональные и федеральные СК и прокуратуру. Требую вернуть изъятые вещи, так как они не имеют отношения к делу. По поводу ареста написал в службу поддержки Сбербанка, прошу предоставить определение суда», — заявил Вареник.
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