Фигуранта «московского дела» Андрея Баршая переведут из СИЗО в психиатрическую больницу для проведения экспертизы

​Арестованного по обвинению в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) фигуранта «московского дела» Андрея Баршая направили на стационарную психиатрическую экспертизу в Алексеевскую больницу. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Мансур Гильманов.

Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

По его словам, после амбулаторной психиатрической экспертизы Баршая решили положить в больницу на месяц «в целях установления вменяемости, либо состояния аффекта». «Медиазона» отмечает, что сейчас Баршай находится в СИЗО «Водник», его переведут в больницу на следующей неделе.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович рассказала «Новой газете», что на новых фигурантов «московского дела» оказывают давление в изоляторе временного содержания. Баршай рассказал, что его постоянно переводят из камеры в камеру, при этом каждый раз, в нарушение закона, он оказывается с лицами, ранее отбывавшими наказание.

Кроме того, по словам арестованных, с ними постоянно беседуют сокамерники и призывают фигурантов «московского дела» признать вину в совершении преступления, начать сотрудничать со следствием и отказаться от своих адвокатов.

16 октября Баршая и еще четверых новых фигурантов «московского дела» отправили под арест. По версии следствия, Баршай, находясь на улице Рождественка на акции 27 июля около шести часов вечера, умышленно «разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова» и нанес ему плечом удар в спину.